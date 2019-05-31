السفارة السعودية ببيروت تنفي زيارة "بن سلمان" للبنان

بيروت (أ ش أ)

ذكرت السفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية حول زيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لبنان الشهر المقبل، هو أمر "غير دقيق".

ودعت السفارة السعودية في بيروت - بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) - وسائل الإعلام اللبنانية إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وكانت وكالة الأنباء المركزية، وهي وكالة أنباء إخبارية لبنانية مستقلة، قد نشرت، في وقت سابق، تقريرا إخباريا أشارت فيه إلى أن ولي العهد السعودي سيزور بيروت الشهر المقبل، وأن تلك الزيارة تتزامن مع انطلاق الحكومة اللبنانية بالعمل في مقررات مؤتمر باريس الدولي الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) .

وأضافت الوكالة - في تقريرها الإخباري - أن الزيارة المرتقبة سيتخللها محادثات بالغة الأهمية يجريها الأمير محمد بن سلمان مع كبار المسئولين اللبنانيين، في سبيل إعادة مد لبنان بالمساعدات الخليجية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.