واشنطن: وحدة الخليج العربي مهمة لمواجهة إيران والارهاب

واشنطن (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، اليوم الخميس، أن وحدة الخليج العربي مهمة جدا لمواجهة إيران والإرهاب.

وشددت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أوردته قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية - على دعم الولايات المتحدة لمبادرات المملكة السعودية

بما في ذلك ترحيبنا باستضافة المملكة لعدة مؤتمرات قمة مهمة، في إشارة لقمم مكة الخليجية والعربية وإلإسلامية.

وأضافت أنه دائما نقول إن وحدة دول الخليج مهمة جدا فيما يتعلق بمواجهة إيران ونفوذها ، ومواجهة الإرهاب، وضمان مستقبل أفضل لدول الخليج.