رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه للسعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

الخرطوم - (د ب أ):

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الخميس إلى السعودية، حيث يترأس وفد بلاده المشارك في القمتين العربية والإسلامية.

ووفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن المشاركة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت أنه من المنتظر أن يجري البرهان عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمت