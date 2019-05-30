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    رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه للسعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

    02:22 م الخميس 30 مايو 2019
    رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه للسعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    الخرطوم - (د ب أ):

    توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الخميس إلى السعودية، حيث يترأس وفد بلاده المشارك في القمتين العربية والإسلامية.

    ووفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن المشاركة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

    وأضافت أنه من المنتظر أن يجري البرهان عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمت

    عبد الفتاح البرهان المجلس العسكري السوداني السعودية السودان

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