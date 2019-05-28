وزير خارجية مصر وامريكا يبحثان هاتفيا الاوضاع في الخليج وليبيا

القاهرة- (د ب ا):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الاوضاع في الخليج وليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء ، بأن الوزيريّن تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن منطقة الخليج تشهد توترا بسبب التصعيد بين ايران والولايات المتحدة، كما تشهد ليبيا صراعا مسلحا بين قوات مايسمى بالجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق المدعومة دوليا.