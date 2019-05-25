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    البعثة الأممية في ليبيا تدعو لإطلاق كافة المحتجزين تعسفيًا

    10:12 م السبت 25 مايو 2019
    البعثة الأممية في ليبيا تدعو لإطلاق كافة المحتجزين تعسفيًا

    محمد الشيباني

    طرابلس (د ب أ)

    أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن ترحيبها بإطلاق الصحفييْن العامليْن مع قناة "ليبيا الأحرار" محمد القرج ومحمد الشيباني، وعودتهما "الآمنة إلى أسرتيهما في الزنتان"، وفق ما نشرته البعثة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

    وكررت البعثة الأممية "دعوتها إلى إطلاق جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في كل أرجاء ليبيا"، حسبما نقل موقع بوابة الوسط الليبية.

    وكانت قناة "ليبيا الأحرار"، قد أعلنت أمس الجمعة، إطلاق صحفييها محمد القرج ومحمد الشيباني ووصولهما إلى مدينة الزنتان، بحسب ما أكدته عائلتا الصحفيين للقناة.

    وأفادت القناة بأنها فقدت الاتصال بالصحفيين في 2 مايو الجاري أثناء تغطيتهما الاشتتباكات الجارية في جنوب العاصمة طرابلس بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي.

    محمد الشيباني بعثة الأمم المتحدة ليبيا محمد القرج

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