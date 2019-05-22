الكرملين: بوتين يلتقي رئيس الكونغو غدا في موسكو
04:52 م الأربعاء 22 مايو 2019
موسكو - أ ش أ
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي، مساء غد الخميس، رئيس الكونغو ديني ساسو نيغيسو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو.وأوضح الكرملين، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيسين من المقرر أن يبحثان، خلال اللقاء، أفاق تطوير التعاون الثنائي وتبادل الآراء حيال القضايا الإقليمية".
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