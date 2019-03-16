مادورو: هجوم أمريكا على التيار الكهربائي في فنزويلا "عمل إرهابي"

كراكاس- أ ش أ:

اتهم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالهجوم على التيار الكهربائي في بلاده، واصفا ذلك بـ"العمل الإرهابي".

وقال مادور حسبما افادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "الهجوم السيبراني على النظام الكهربائي الفنزويلي بمثابة عمل إرهابي قامت به الحكومة الأمريكية ضد شعب فنزويلا، وقد هزم شعب فنزويلا هجوم حكومة دونالد ترامب الإرهابي، والآن نحن نستعد للمضي قدما".

وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة في 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة"سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وحمل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، ما وصفها بـ "الإمبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.

وأعلن وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريجيز، الخميس الماضي، أنه تم استعادة التيار الكهرباء في جميع أنحاء من فنزويلا بشكل كامل.​