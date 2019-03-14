بريطانيا: تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر

القاهرة – مصراوي

قرر مجلس العموم البريطاني، الخميس، تأجيل العمل بالخروج من الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر، وذلك بعد تصويت آخر ضد إجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رفض اتفاق ثان من الحكومة البريطانية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعارض مجلس العموم أمس إجراء تعديل يمنع خروج البلاد من الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق، وجاءت نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، بنتيجة 312 صوتًا مقابل 308.

وكان البرلمان البريطاني رفض، وللمرة الثانية اتفاق "البريكست المعدل"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل أيام قليلة على المغادرة.

فيما قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس الثلاثاء، إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد "زاد بشكل كبير" من خطر الخروج "بدون اتفاق".

وقال المتحدث "نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة... لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق... من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك".