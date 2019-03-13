أهم التصريحات في 24 ساعة: لا أريد أن يقود طائرتي آينشتاين
القاهرة – مصراوي:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية إنه لا يريد أن يقود طائرته ألبرت آينشتاين، في حين صرحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن الصفقة التي تم التوصل إليها عبر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي هي الأفضل، فيما اعتبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية يمثل تهديدا للأمن القومي في تونس.
الخبر التالى:الدنمارك وإسبانيا "تأسفان" لرفض البرلمان البريطاني خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة: البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "ماي" بشأن بريكست
-
الإمارات تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة
-
الدنمارك وإسبانيا "تأسفان" لرفض البرلمان البريطاني خطة ماي للانسحاب
-
المجلس الأوروبي يعبر عن أسفه لقرار البرلمان البريطاني رفض خطة "ماي"
-
تونس تعتبر سحبها من قائمة الملاذات الضريبية "قرارا منصفا"
-
جيرمي كوربين يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد
-
245
-
73
-
65
-
57
-
56
-
51
-
48
-
34
-
33
-
32