أهم التصريحات في 24 ساعة: لا أريد أن يقود طائرتي آينشتاين

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية إنه لا يريد أن يقود طائرته ألبرت آينشتاين، في حين صرحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن الصفقة التي تم التوصل إليها عبر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي هي الأفضل، فيما اعتبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية يمثل تهديدا للأمن القومي في تونس.