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وزير الصناعة السوداني: يجب وضع رؤية اقتصادية استراتيجية للبلاد

08:28 م الأحد 08 ديسمبر 2019
وزير الصناعة السوداني: يجب وضع رؤية اقتصادية استراتيجية للبلاد

مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، أهمية وضع رؤية استراتيجية اقتصادية، للبلاد في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وشدد مدني، في كلمته أمام ورشة عمل حول "إعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية"، على ضرورة فتح الأبواب للتعاون الجاد خلال الفترة الحالية، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

ونوه بأهمية زيادة القدرة التنافسية للمنتجات باعتبارها التحدي أمام الانضمام للتكتلات الإقليمية، لافتا إلى أن الميزة التفضيلية للسلع والمنتجات السودانية تجعل التكامل مع الاقتصاد الأفريقي ضرورة ملحة.

وقال وزير التجارة السوداني إن الفرصة مواتية للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وزيادة القدرات التنافسية.

من جانبه، أكد مكي ميرغني وكيل التخطيط في وزارة المالية السودانية، أهمية تطوير الصناعات، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، لافتا إلى أن الإصلاح الضريبي من أهداف موازنة الدولة في العام المقبل.

وأوضح أن خطوات تجري الآن، لتنفيذ تعداد سكاني وزراعي، لتحديث المعلومات، وبناء الخطط على أسس راسخة.

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