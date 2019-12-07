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جيش الاحتلال يعلن التصدي لثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة

09:39 م السبت 07 ديسمبر 2019
جيش الاحتلال يعلن التصدي لثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة

منظومة القبة الحديدية

القاهرة – مصراوي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصدي نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدة"، لثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، مساء السبت.

وأكد الجيش في بيان، نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إندلاع صفارات الإنذار بمستوطنة سديروت، جنوب دولة الاحتلال.

وأوضح أنه جرى إرسال المقاتلة الإسرائيلية إلى شمال قطاع غزة، مرتين على الأقل منذ صباح السبت، في أعقاب معلومات استخبارية عن نشاط مشبوه بالقرب من الحدود.

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة اطلاق صواريخ

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