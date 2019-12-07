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السعودية ترحب بإعلان الولايات المتحدة والسودان تبادل السفراء بينهما

05:35 م السبت 07 ديسمبر 2019
السعودية ترحب بإعلان الولايات المتحدة والسودان تبادل السفراء بينهما

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الرياض - أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.وأضافت الخارجية السعودية - في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان يعد تفهمًا من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة المهمة التي يمر بها السودان، والتي تتطلب تظافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل "دعما للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس 2019م، ويسهم في مد جسور متينة من العلاقات ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ورفع كافة العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافي من الأزمة التي مر بها".

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