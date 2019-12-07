رئيسة المفوضية الأوروبية: إفريقيا لديها بعض أسرع اقتصاديات العالم نموا

أديس أبابا - أ ش أ

قالت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "إن اختيارها قارة إفريقيا لتكون أولى زياراتها خارج أوروبا منذ توليها منصبها مؤخرا، جاء انطلاقا من أن القارة السمراء لديها بعض أسرع اقتصاديات العالم نموا، وتواجه عددا من التحديات الكبرى، من بينها التغير المناخي".

وأوضحت فون دير لاين - خلال زيارتها لإثيوبيا، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - أن زيارتها لإفريقيا ليست بغرض تقديم ما وصفته بـ"بعض الخطط الكبرى"، إنما بغرض الإنصات والتعلم.. موجهة حديثها للأفارقة "أنتم هنا على أرض القارة الإفريقية تدركون قضية التغير المناخي بصورة أفضل من أي شخص آخر، في ظل وجود تصحّر متزايد وفيضانات أكثر تكرارا".

ولفتت إلى أن لقاءها المنفصل مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي تطرق إلى القضايا الملحة المتعلقة بالهجرة والأمن وأمور أخرى، واصفة محادثاتهما بأنها كانت "مكثفة".