ماذا قالت الرياض عن هجوم فلوريدا الذي نفذه ضابط سعودي؟

كتبت- رنا أسامة:

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة إطلاق النار الذي نفّذه طالب سعودي داخل قاعدة "بنساكولا" الجوية التابعة لسلاح البحرية بولاية فلوريدا الأمريكية، ووصفته بـ"الهمجي"، مُشددة على أن مُطلِق النار لا يُمثل بأي حال مشاعر الشعب السعودي الذي يُكِنّ الحب والتقدير لنظيره الأمريكي.

كان ضابط سعودي يُدعى محمد سعيد الشمراني فتح النار داخل فصل دراسي داخل قاعدة "بنساكولا" الجوية، صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص إضافة إلى المهاجم نفسه، فضلا عن إصابة 8 آخرين بجروح. وكان الشمراني ملتحقًا ببرنامج تدريب الطيران بالقاعدة الجوية، في حين قال مسؤول بالولاية إنه كان يخدم بسلاح الجو السعودي.

الملك يعزي ترامب

وفور الهجوم، سارع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم تعازيه ومواساته لوقوع ضحايا جراء الهجوم.

أكد الملك سلمان خلال الاتصال أن "الشعب السعودي غاضب بشدة من التصرفات الهمجية لمطلق الرصاص، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي حال أو شكل مشاعر الشعب السعودي الذي يُحب الشعب الأمريكي"، حسبما جاء في تغريدة نشرها ترامب على حسابه عبر تويتر.

....The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019

كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة... وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".

الخارجية: جريمة شنعاء

وكذلك شدّدت وزارة الخارجية السعودية على أن الشعب السعودي يُكِن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، وأن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثله إطلاقًا، منوّهة أن الرياض وواشنطن تربطهما "علاقات وثيقة".

وأوضحت أنه "استمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في السعودية بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ووصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الحادث بـ"الجريمة البشعة". وقال: "إننا نحيي شجاعة أولئك الذين حيدوا التهديد، وأنقذوا الأرواح".

كما أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، أن الشعب السعودي مُتّحدٌ في إدانته هذه الجريمة، معربة عن "تضامننا مع أصدقائنا الأمريكيين في هذه الأوقات الصعبة".

وقدّم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أحرّ المواساة والتعازي القلبية للشعب الأمريكي، ولعائلات المتضررين من هذه المأساة.

الأمير خالد: حادث مأسوي مدان

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عبر تويتر: "أفكاري مع أصدقائنا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب".

I extend my sincerest condolences to the families of victims of today's tragic shooting at the U.S. Naval Air Station Pensacola in Florida. My thoughts are with our American friends at this difficult time. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

وأضاف في تغريدة منفصلة: "مثل كثير من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيّم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

Like many other Saudi military personnel, I was trained in a U.S military base, and we used that valuable training to fight side by side with our American allies against terrorism and other threats. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

وتابع: "انتقل عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بنساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي"، مُشددًا على أن "الحادث المأساوي الذي وقع اليوم مُدان بشدة من قبل الجميع في السعودية".