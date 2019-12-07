أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس تامر حسني عزل ترامب

احتجاجات العراق: مقتل 5 متظاهرين وإصابة 110 في ساحة الخلاني

12:24 م السبت 07 ديسمبر 2019
احتجاجات العراق: مقتل 5 متظاهرين وإصابة 110 في ساحة الخلاني

احتجاجات العراق - أرشيفية

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم السبت بأن الحصيلة الأولية لضحايا قيام مسلحين باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، تشير إلى مقتل خمسة متظاهرين وإصابة 110 اخرين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" اخر تحديث بالنسبة لمفوضية حقوق الانسان لضحايا أعمال العنف في ساحة الخلاني والسنك الليلة الماضية يشير إلى مقتل خمسة متظاهرين، بينهم اثنان، مجهولي الهوية وإصابة 110 بينهم 25عسكريا وست إصابات بالسكاكين".

وكان شهود عيان قد ذكروا أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب نحو مئة عندما أطلق مسلحون الليلة الماضية الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط بغداد.

احتجاجات العراق حقوق الانسان اطلاق رصاص متظاهرين

الخبر التالى:

ترامب يدعو البنك الدولي لوقف اقراض الصين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجه بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين