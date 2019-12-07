احتجاجات العراق: مقتل 5 متظاهرين وإصابة 110 في ساحة الخلاني

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم السبت بأن الحصيلة الأولية لضحايا قيام مسلحين باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، تشير إلى مقتل خمسة متظاهرين وإصابة 110 اخرين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" اخر تحديث بالنسبة لمفوضية حقوق الانسان لضحايا أعمال العنف في ساحة الخلاني والسنك الليلة الماضية يشير إلى مقتل خمسة متظاهرين، بينهم اثنان، مجهولي الهوية وإصابة 110 بينهم 25عسكريا وست إصابات بالسكاكين".

وكان شهود عيان قد ذكروا أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب نحو مئة عندما أطلق مسلحون الليلة الماضية الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط بغداد.