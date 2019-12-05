وزير الخارجية الإيطالي: استقرار لبنان أمر حاسم بالنسبة للمنطقة

روما - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الخميس أن وزير الخارجية لويجي دي مايو التقى، على هامش منتدى (حوارات المتوسط) المنعقد في روما، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية جبران باسيل، حيث قال إن استقرار لبنان أمر حاسم بالنسبة للمنطقة، مجدداً التزام إيطاليا الثابت تجاه لبنان.

وكتبت الخارجية الإيطالية - في تغريدة عبر موقعها الرسمي بمنصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي - إن دي مايو استعرض مع باسيل العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي، الأزمة السورية وتأثير اللاجئين على دول الجوار"، وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية.