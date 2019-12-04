غارة مجهولة تستهدف مخزن أسلحة للحرس الثوري في البوكمال السورية

الرياض - (د ب أ)

استهدفت غارة مجهولة، مساء الأربعاء، مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في مطار قرب البوكمال السورية.

وأوردت قناة العربية الإخبارية أن إسرائيل لم تعقب على هذه الغارة التي يعتقد أنها المسؤولة عنها.

وأضافت أن غارة طالت مستودعا إيرانيا في دير الزور والثانية استهدفت مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال.

واستهدفت إسرائيل تلك المنطقة قبل عام.

وتسود حالة من التوتر الجبهة الشمالية وخاصة الجولان المحتل، حيث يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي.

وتخشى إسرائيل أن ترد إيران في الأيام المقبلة على الغارات والاغتيالات الأخيرة التي نفذها الإسرائيليون، وفقا للعربية.

وأشارت قناة العربية إلى أن جيش "الاحتلال" يقوم بمناورات لقيادة الجبهة الداخلية تحاكي تعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ على مواقع استراتيجية وعمليات إنقاذ داخل إسرائيل وفي لبنان أيضاً.