"خيمة بدوية وركوب على الجمال".. سهرة استثنائية للأمير وليام بالكويت

القاهرة- (مصراوي):

قضى الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، سهرة استثنائية بدوية لتجربة نمط الحياة الصحراوية التقليدية، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت.

ونشر الحساب الرسمي لقصر كينسينجتون عبر تويتر، صورا من سهرة الأمير البريطاني "في خيمة تقليدية في الصحراء خارج الكويت، حيث انضم دوق كامبريدج إلى الشباب الكويتي في مناسبة خاصة، لتجربة ما يجعل ثقافتهم الريفية فريدة من نوعها".

In a traditional tent in the desert outside of Kuwait City, The Duke of Cambridge joined young Kuwaitis for a special event to experience what makes their rural culture so unique. #RoyalVisitKuwait 🇰🇼 pic.twitter.com/3ReF6DCMAB — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 2, 2019

ولدى وصوله إلى المعسكر الصحراوي، تم استقبال الأمير وليام بالتمر والقهوة والركوب على الجمال، من أجل معايشة أجواء تراثية، في زيارة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، ستشمل أيضا سلطنة عمان.

ولم ترافق كيت ميدلتون زوجها الأمير وليام في زيارته هذه.

كان الأمير البريطاني وصل إلى الكويت مساء الأحد في زيارة رسمية إلى البلاد، وذلك في إطار احتفالات البلدين بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية- البريطانية.

وناقش الأمير وليام مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما.