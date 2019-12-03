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"خيمة بدوية وركوب على الجمال".. سهرة استثنائية للأمير وليام بالكويت

12:08 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
"خيمة بدوية وركوب على الجمال".. سهرة استثنائية للأمير وليام بالكويت

الامير وليام

القاهرة- (مصراوي):

قضى الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، سهرة استثنائية بدوية لتجربة نمط الحياة الصحراوية التقليدية، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت.

ونشر الحساب الرسمي لقصر كينسينجتون عبر تويتر، صورا من سهرة الأمير البريطاني "في خيمة تقليدية في الصحراء خارج الكويت، حيث انضم دوق كامبريدج إلى الشباب الكويتي في مناسبة خاصة، لتجربة ما يجعل ثقافتهم الريفية فريدة من نوعها".

ولدى وصوله إلى المعسكر الصحراوي، تم استقبال الأمير وليام بالتمر والقهوة والركوب على الجمال، من أجل معايشة أجواء تراثية، في زيارة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، ستشمل أيضا سلطنة عمان.

ولم ترافق كيت ميدلتون زوجها الأمير وليام في زيارته هذه.

كان الأمير البريطاني وصل إلى الكويت مساء الأحد في زيارة رسمية إلى البلاد، وذلك في إطار احتفالات البلدين بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية- البريطانية.

وناقش الأمير وليام مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما.

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