"خيمة بدوية وركوب على الجمال".. سهرة استثنائية للأمير وليام بالكويت

القاهرة- (مصراوي):

قضى الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، سهرة استثنائية بدوية لتجربة نمط الحياة الصحراوية التقليدية، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت.

ونشر الحساب الرسمي لقصر كينسينجتون عبر تويتر، صورا من سهرة الأمير البريطاني "في خيمة تقليدية في الصحراء خارج الكويت، حيث انضم دوق كامبريدج إلى الشباب الكويتي في مناسبة خاصة، لتجربة ما يجعل ثقافتهم الريفية فريدة من نوعها".

In a traditional tent in the desert outside of Kuwait City, The Duke of Cambridge joined young Kuwaitis for a special event to experience what makes their rural culture so unique. #RoyalVisitKuwait 🇰🇼 pic.twitter.com/3ReF6DCMAB