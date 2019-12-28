زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جزيرة هالماهيرا بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي، مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأبناء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على مسافة 56ر128 كيلومترًا شرقا وعلى عمق 59 كيلومترًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.