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تشيلي: مقتل 21 شخصا في حادث انقلاب حافلة

11:01 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
تشيلي: مقتل 21 شخصا في حادث انقلاب حافلة

انقلاب حافلة

بوجوتا (د ب ا)

أعلن المكتب الوطني للطوارئ في تشيلي اليوم الاثنين أن 21 شخصا لقوا حتفهم إثر انقلاب حافلة وسقوطها في واد.

كما أصيب 21 شخصا آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة تالتا بشمال البلاد.

وكانت الحافلة قد غادرت مساء أمس الأحد من مدينة انتوفاجاستا، في طريقها إلى العاصمة سانتياجو دي تشيلي، على بعد 1400 كيلومتر، وكان على متنها 50 راكبا.

وسقطت الحافلة من ارتفاع ثلاثين مترا على بعد 200 كيلومتر جنوب انتوفاجاستا، بحسب ما ذكرته شبكة 24 اوراس.

وقالت الشرطة الإقليمية إن فرق الاغاثة تواجدت في موقع الحادث.

انقلاب حافلة بوجوتا تشيلي حادث سير

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