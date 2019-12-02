ترامب يهدد البرازيل والأرجنتين برسوم جمركية جديدة

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعتزم إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين، وذلك ردا على قيام البلدين بخفض قيمة عملتيهما.

وأضاف ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"تقوم كل من البرازيل والأرجنتين بخفض قيمة عملتيهما بشكل كبير، وهو أمر غير جيد لمزارعينا... ولهذا سأقوم بإعادة فرض الرسوم بآثر فوري على شحنات الصلب والألومنيوم القادمة من هاتين الدولتين".

ويشهد اقتصاد البلدين تراجعا للنمو وذلك على خلفية الاضطرابات السياسية.

وأعلن البيت الأبيض في عام 2018 عن منح إعفاءات لكل من البرازيل والأرجنتين من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم.

وقد فرضت إدارة الرئيس ترامب هذه الرسوم الجمركية لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

كما حث الرئيس ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على خفض أسعار الفائدة حتى لا تستفيد الدول التي تخفض قيمة عملتها من الوضع القوي للدولار.

وقال ترامب إن هذا "يجعل من الصعب للغاية على المصنّعين والمزارعين لدينا تصدير سلعهم إلى حد ما."

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الحليف الوثيق للولايات المتحدة – إنه كان يدرك بشكل "شبه مؤكد" من أن الرئيس ترامب سوف يتراجع عن قراره بإعفاء البرازيل من الرسوم.

وأضاف بولسونارو أنه إذا لزم الأمر، فسيجري اتصالا مع ترامب، حسبما ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو اليومية ووسائل إعلام أخرى.

وفي سياق متصل، قال وزير الإنتاج والعمل الأرجنتيني دانتي سيكا إن إعلان ترامب "غير متوقع"، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتفعيل جميع اتصالاتها مع واشنطن للحصول على مزيد من المعلومات.

ونقلت وكالة الأنباء الأرجنتينية الوطنية (تيلام) عن وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري قوله إنه أجرى اتصالا بوزير التجارة الأمريكي ويلبر روس لمناقشة التعريفات الجديدة.