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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

12:16 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان شقيقان.

وخلال عمليات الاعتقال اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين، وخربت مقتنياتهم، وسلمت بلاغا لمواطن من الخليل لمراجعة مخابراتها، وهو أسير سابق.

وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم - أن 4 مواطنين تم اعتقالهم من محافظة الخليل بينهم أسير سابق قضى 18 عاما في معتقلات الاحتلال، وتعرض للإبعاد لمدة عامين، وهو شقيق الشهيد دياب شويكي، علما أنه يعاني من مشاكل في القلب.

ومن بلدة سيلة الظهر قضاء محافظة جنين..اعتقل الاحتلال صلاح أبو دياك شقيق الشهيد سامي أبو دياك.. فيما تم اعتقال 10 مقدسيين على الأقل بينهم طفل (12 عاما)، وشقيقه (16 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من محافظة بيت لحم، وواحدا من قلنديا، حيث جرت عملية اعتقاله في محافظة رام الله.

كانت سلطات الاحتلال اعتقلت ظهر أمس طفلين شقيقين أيضا (16 عاما)، و(15 عاما) بعد الاعتداء على عائلتهما.

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الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل الضفة الغربية

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