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الكرملين: بوتين لا يعتزم حضور منتدي دافوس الاقتصادي

02:54 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
الكرملين: بوتين لا يعتزم حضور منتدي دافوس الاقتصادي

فلاديمير بوتن

موسكو- (د ب ا):

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلادير بوتين إن الرئيس لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر الشهر المقبل في مدينة دافوس السويسرية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن بيسكوف القول إن" خططه لا تشمل رحلة إلى منتدى دافوس".

ويشار إلى أن المنتدى، الذي يحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامته من 21 حتى 24 يناير، يجمع قادة العالم لمناقشة وضع السياسات. ومن بين القضايا الرئيسية التي تتصدر أجندة المنتدى التغير المناخي.

بوتين منتدي دافوس الاقتصادي الكرملين دميتري بيسكوف

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