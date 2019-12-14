كوريا الشمالية تجرى "اختبارا مهما آخر" في موقع لإطلاق الأقمار الاصطناعية

سول- (د ب أ):

ذكرت كوريا الشمالية اليوم السبت أنها أجرت "اختبار مهما آخر" في موقعها لإطلاق الأقمار الاصطناعية وسيتم استخدام النتائج لتعزيز "رادعها النووي الاستراتيجي الموثوق به".

وجرى الاختبار "غير المحدد" من الساعة العاشرة و41 دقيقة حتى العاشرة و48 دقيقة مساء أمس الجمعة في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، المعروف باسم موقع "دونجتشانج-ري"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ولم تكشف كوريا الشمالية عن طبيعة الاختبار.

جاء اختبار أمس الجمعة بعد أسبوع من إجراء كوريا الشمالية ما وصفته بأنه "اختبار مهم للغاية" في موقع إطلاق الأقمار الصناعية يوم السبت الماضي، مما أثار مخاوف بأن الدولة الشيوعية يمكن أن تكون مستعدة لإطلاق صاروخ طويل المدى.