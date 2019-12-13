المجلس الأوروبي يدعو بريطانيا إلى التصديق بسرعة على اتفاق الخروج

بروكسل- (د ب أ):

هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات البرلمانية، ودعا إلى التصديق بشكل سريع على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي توصل إليه جونسون مع التكتل.

وقال ميشيل:" نتوقع في أقرب وقت ممكن تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج. من المهم أن تتضح الأمور في أقرب وقت ممكن".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي على أهمية الحفاظ على تكافؤ الفرص في العلاقة التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقد رفض ميشيل التعليق على ما إذا هناك إمكانية للتفاوض على اتقاق تجاري مع بريطانيا في غضون عام.