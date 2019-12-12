داعش يتبنى هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل 70 جنديًا في النيجر

تنبى تنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الإرهابي الذي أوقع أكثر من 70 قتيلاً إثر استهداف معسكر للجيش غرب النيجر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" نقلاً عن مواقع إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأمس الأربعاء، قال الجيش في النيجر، إن هجومًا على معسكر فى غرب البلاد تسبب في مقتل 72 عسكريًا.

وأضاف الجيش في بيانه إن 57 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 12 وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين.

وأعلنت جماعة إرهابية غرب أفريقيا، تابعة لتنظيم داعش، مسؤوليته عن هجوم فى شهر يوليو الماضي على معسكر للجيش، أسفر عن مقتل 18 جنديًا.