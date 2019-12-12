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باسيل يهاجم الحريري: سياسة أنا أو لا أحد انتهت بلا رجعة

07:01 م الخميس 12 ديسمبر 2019
باسيل يهاجم الحريري: سياسة أنا أو لا أحد انتهت بلا رجعة

جبران باسيل

أعلن جبران باسيل، رئيس تيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، عدم مشاركة التيار في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفقًا للشروط التي وضعها سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان.

وقال باسيل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن كل يوم يمر خسارة اللبنانيين تزيد، لافتًا إلى أن باب الحل واضح للجميع، وهو أن تتشكل الحكومة وعنواها واحد وهو الحل ومسارها واحد وهو النجاح.

وتابع، أن الحريري يحاول طرح معادلة معينة ليترأس الحكومة ويلغي الأخرين، مضيفًأ أن مرحلة إلغاء الآخر ولت إلى غير رجعة ولن نقبل لأحد أن يركب موجة الانتفاضة.

وأكد باسيل، أن التيار يدعم حكومة اختصاصين من رأس الحكومة حتى أعضائها أو سياسيين من رأس الحكومة حتى أعضائها، مضيفاً أنه إذا أصر الحريري على سياسة "أنا أو لا أحد" وأصر حزب الله وحركة أمل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فهم كتيار وطني حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، لا يهمّهم المشاركة في حكومة مصيرها الفشل.

جبران باسيل سعد الحريري لبنان حكومة لبنان

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