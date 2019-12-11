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اليونان: الاتفاقية التركية الليبية مرفوضة من المجتمع الدولي بأسره

08:00 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
اليونان: الاتفاقية التركية الليبية مرفوضة من المجتمع الدولي بأسره

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، إن اتفاقية الحدود البحرية في البحر المتوسط الموقعة بين تركيا وليبيا مرفوضة من المجتمع الدولي بأسره.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني - عن كيرياكوس خلال اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش في أثينا اليوم - تأكيده على أنه "يجب ألا يساء تفسير موقف اليونان المعتدل".

وأضاف "لدينا الوسائل والإرادة للدفاع عن حقوقنا، والمجتمع الدولي بأسره يقف إلى جانب اليونان ويرفض الاتفاقية التركية الليبية. لدينا حلفاء أقوياء أدانوا الاتفاقية".

من جانبه، تعهد الرئيس الصربي بدعم بلاده لسيادة اليونان الوطنية وسلامة أراضيها.

يذكر أن اليونان قد تقدمت باعتراض لدى الأمم المتحدة على الاتفاقية.. قائلة إنها تعد انتهاكا للقانون الدولي، كما طردت أثينا الأسبوع الماضي السفير الليبي ردا على توقيع الاتفاقية التي تصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية وتمثل اعتداء على الجرف القاري للبلاد.

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