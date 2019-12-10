للمرة الثالثة في واشنطن.. اجتماع ثلاثي حول سد النهضة يناير المقبل

القاهرة- (مصراوي):

أعلن وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا، في بيان مُشترك، أنهم يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير المقبل، لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء البيان بهدف تحديد المبادئ التوجيهية للاجتماعات المستقبلية، وذلك بعد انتهاء اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن حول ملء وتشغيل السد أمس الاثنين.

عُقد الاجتماع بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه منذ أوائل نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وعبّر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعهم في واشنطن عن تقديرهم للدور المراقب للولايات المتحدة والبنك الدولي في ملف السد.

وأكد البيان المشترك للوزراء، أنهم لاحظوا التقدم المحرز بالاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة.

وشدد البيان على أن إثيوبيا ستنفذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد.

ويُتوقع، بحسب البيان، أن تضع الاجتماعات القادمة في السودان وإثيوبيا قواعد تقنية لملء وتشغيل السد، وتحديد ظروف الجفاف، واتخاذ قرار بشأن التدابير المخففة الواجب اتخاذها في حالة حدوث الجفاف.

كما أشار وزراء الخارجية الدول الثلاث إلى أنهم يتطلعون إلى مراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة خلال الاجتماع المقرر بواشنطن في يناير المقبل، بهدف وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي.