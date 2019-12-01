"سوريا الديمقراطية" تتفق مع موسكو لنشر قوات روسية شمالي سوريا

دمشق - (أ ش أ):

اتفقت "قوات سوريا الديمقراطية"، مع موسكو على نشر قوات روسية في شمالي سوريا.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد، إنه تم استضافة قائد القوات الروسية العاملة في سوريا العماد ألكساندر تشايكو، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا.

وأضاف أنه تم الاتفاق على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة.