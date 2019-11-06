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    عريقات يطلع وفداً من الكونجرس على آخر المستجدات السياسية الفلسطينية

    07:45 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    عريقات يطلع وفداً من الكونجرس على آخر المستجدات السياسية الفلسطينية

    صائب عريقات

    فلسطين - (أ ش أ)

    أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وفدًا نسائيًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.

    وناقش عريقات خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، مع الوفد الذي ضم كل من أنيجي كريغ، وبرندا لورانس، وسوزي لي، وميكي شيري، ودبي شولتز، وبوني كولمان، ومرثا روبي، موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، مؤكدا ضرورة دعم هذه الخطوة.

    وبحث عريقات مع ضيوفه الأوضاع في المنطقة وعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، على أساس مبدأ الدولتين على حدود عام 1967.

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    صائب عريقات فلسطين الكونجرس الأمريكي

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