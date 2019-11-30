التلفزيون السوري: 20 شاحنة أمريكية عبرت الحدود مع العراق باتجاه شمال سوريا

القاهرة - (مصراوي)

ذكر التلفزيون السوري، في نبأ عاجل مساء السبت، أن 20 شاحنة عسكرية أمريكية عبرت الحدود السورية العراقية، إلى داخل الأراضي السورية.

ونشرت قناة "السورية" على حسابها في "فيسبوك" خبرًا يفيد بـ "دخول 20 شاحنة تتبع لقوات الاحتلال الأمريكية من العراق إلى محافظة الحسكة محملة بمساعدات لوجستية".

وخلال الأيام الماضية، أعيد نشر 60 آلية عسكرية أمريكية في منطقة رميلان القريبة من حقول النفط في ريف الرقة وغرب محافظة الحسكة.

كما عبر رتل عسكري أمريكي من 20 آلية وحاملات سيارات رباعية الدفع جنوب دير الزور.

ومنذ انطلاق العدوان التركي على سوريا، قام الجيش الأمريكي بسحب وإعادة قواته أكثر من مرة، حيث عادت هذه القوات إلى التمركز في عدد من القواعد التي تم الانسحاب منها، ومنها قاعدة "قسرك" بريف الحسكة و"صرين" بريف حلب و"الجلبية" بريف الرقة.