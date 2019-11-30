الصحة الفلسطينية: استشاهد شاب برصاص الاحتلال في الضفة

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، مساء اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت وزارة الصحة، أنه استشهد شابًا فلسطينيًا، دون الإفصاح عن هويته، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه جنوب الخليل بالضفة الغربية.