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طالبان تكشف عن قرب استئناف محادثات السلام مع واشنطن

12:49 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
طالبان تكشف عن قرب استئناف محادثات السلام مع واشنطن

ذبيح الله مجاهد

كابول - أ ش أ

كشف الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد عن قرب استئناف محادثات السلام الرسمية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مجاهد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ استعداد الحركة استئناف محادثات السلام مع واشنطن قريبا والتي من المقرر أن تستأنف من المرحلة التي توقفت فيها في شهر سبتمبر الماضي".

وأشارت القناة إلى أن محادثات السلام توقفت في شهر سبتمبر الماضي عقب إعلان حركة طالبان مسؤوليتها عن مقتل جندي أمريكي في العاصمة كابول، فيما اتهم ترامب الحركة بالسعي من خلال ارتكاب هذا الحادث إلى استخدام العنف لضمان المزيد من النفوذ.

ويأتي هذا التصريح عقب يوم واحد من زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية في أفغانستان

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف مؤخرا عن أن الولايات المتحدة ستستأنف المحادثات مع حركة طالبان الأفغانية، دون أن يشير إلى توقيت انطلاقها.

هذا المحتوى من

Asha
ذبيح الله مجاهد كابول واشنطن حركة طالبان

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