ازدحام أمام محطات الوقود في لبنان بعد إعلان أصحابها الدخول في إضراب مفتوح

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "ن ن أ" أن محطات الوقود في شتى لبنان تشهد ازدحامًا خانقًا من المواطنين، تحسبًا لأي أزمة في المحروقات خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة الرسمية، إن المواطنين اللبنانيون تهافتوا على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم وعبوات بلاستيكية بعد إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود الدخول في إضراب يوم الخميس المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم،

أكدت الوكالة الوطنية للإعلام، أن محطات الوقود في لبنان اتفقت على البدء في إضراب مفتوح بدءا من الخميس المقبل، بسبب الخسائر التي لحقت بهم منذ بدء الاحتجاجات اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية، إن أصحاب محطات الوقود انتظروا كثيرًا قبل الإعلان عن إضرابهم، على آمل لقاء رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، لشرح معاناتهم وعدم تنفيذ الوعود الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس.

واعتذرت نقابة أصحاب محطات الوقود للشعب اللبناني عما سيسببه الإضراب.