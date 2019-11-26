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الجزائر: اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية الانتخابات المقبلة

10:55 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الجزائر: اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية الانتخابات المقبلة

علم الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية من أجل تغطية الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقالت السلطة - في بيان لها اليوم - إن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت حتى يوم 25 نوفمبر 2019 باعتماد وسائل إعلام أجنبية أعربت عن رغبتها في تغطية الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر 2019، حيث تم اعتماد 21

وسيلة إعلامية أجنبية تمثل بلدانا آسيوية وأوروبية وعربية وأفريقية".

وأشارت السلطة إلى أنها ستواصل استلام ودراسة طلبات الاعتماد من وسائل إعلام أجنبية في إطار مهامها حتى يوم 2 ديسمبر المقبل.

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الجزائر انتخابات الجزائر الانتخابات الرئاسية

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