مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي

باريس- (د ب أ):

لقي 13 جنديا فرنسيا حتفهم في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي.

وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" في باريس اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين خلال مهمة قتالية ضد جهاديين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث كان تصادما بين المروحيتين.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الجنود، مشيدا بشجاعة الجنود، وقال إنهم "ماتوا من أجل فرنسا في مكافحة ضارية ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

وبحسب بيانات الإليزيه، فإن القتلى هم ستة ضباط وستة ضباط صف وعريف.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تخوض معارك في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات "برخان" ضد إرهابيين إسلاميين. وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.

وتنشط الكثير من الجماعات المسلحة في دول منطقة الساحل، التي تمتد من الأطلسي حتى البحر الأحمر جنوب الصحراء. وبعض هذه الجماعات موالية لتنظيم داعش أو القاعدة.

يُذكر أن جنديا فرنسيا قُتل مطلع هذا الشهر إثر انفجار عبوة ناسفة خلال سير مركبته المدرعة على شرك مفخخ.