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جانتس يدعو نتنياهو إلى الاستقالة بعد اتهامه في قضايا فساد

11:33 م السبت 23 نوفمبر 2019
جانتس يدعو نتنياهو إلى الاستقالة بعد اتهامه في قضايا فساد

بيني جانتس

تل أبيب - (د ب أ)

دعا بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة اليوم السبت، بعد يومين من توصية النائب العام في إسرائيل بتوجيه الاتهام إليه بعد تحقيق استمر سنوات بشان اتهامه في قضايا فساد.

وقال جانتس إنه طالب نتنياهو "باحترام قرارات المنظومة القانونية الإسرائيلية، التي يرأسها أشخاص عينهم هو نفسه، واحترام إرادة أغلبية الشعب بأن يستقيل من منصبه ويكافح من أجل براءته".

وأصبح نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه الاتهام وهو في منصبه بعدما أوصى النائب العام أفيحاي ماندلبليت بتوجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة إليه في ثلاث قضايا فساد منفصلة.

بيني جانتس حزب أزرق أبيض الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي

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