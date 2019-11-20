أشتية: دعم واشنطن للاستيطان الإسرائيلي يلغي دورها بأي مسار سياسي

رام الله - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء اليوم الأربعاء، أن دعم الإدارة الأمريكية للاستيطان الإسرائيلي يلغي دورها "بلا رجعة" في أي مسار سياسي حاضرا أو مستقبلا.

وقال اشتية لدى افتتاحه اجتماعا طارئا لحكومته في رام الله لبحث إعلان واشنطن اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولية، إن الإدارة الأمريكية تضرب حل الدولتين وتكسر الإطار السياسي القانوني للحل السياسي لترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به.

وأضاف أن قرار واشنطن "يضرب أسس القانون الدولي والشرعية الدولية، فالاستيطان هو أحد أعراض البلاء الأكبر المتمثل بالاحتلال والرد على الاحتلال هو ما يعمل عليه شعبنا".

وأعلن اشتية أن حكومته بصدد تفعيل قانون حظر التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية بأقصى درجات العقوبة، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة.

وشدد على أن إسرائيل "لا تملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلال أرضنا أو بناء المستعمرات عليها، والإدارة الأمريكية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي أو الأمن الإقليمي أو حقوق الإنسان أو حتى مصالحها الذاتية".

وحث اشتية العالم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وروسيا على سحب الجنسية من كل المستوطنين الذين يحملون الجنسية الأوروبية والروسية ويقيمون في مناطق "مصادرة بشكل غير قانوني" داخل المستوطنات.