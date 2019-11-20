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    اليوم.. السعودية تُحدد ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية

    10:15 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    اليوم.. السعودية تُحدد ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية

    الملك سلمان

    الرياض- (د ب أ):

    يحدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية في خطاب ملكي بعد ظهر اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال السنة الرابعة والأخيرة من دورة مجلس الشورى السابعة.

    ويأتي الخطاب "في ظل ظروف وأحداث متسارعة إقليمية ودولية بالغة الدقة".

    ويشمل الخطاب، وفقا لبيان صادر عن مجلس الشورى، مراجعة للمنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، والسياسية والاقتصادية والأمنية.

    ومن المقرر أن يحضر الجلسة كبار المسؤولين في المملكة وعدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من رجال الصحافة والإعلام.

    الملك سلمان الرياض السعودية مجلس الشورى

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