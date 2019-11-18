مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بكاليفورنيا

القاهرة- (مصراوي):

قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا، أمس الأحد، حسب ما أعلنته الشرطة.

واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجلوس، وأطلقا النار.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 أشخاص قتلوا، ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.

وقال دولي إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.​