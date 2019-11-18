أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح برج كهرباء أوسيم احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان

مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بكاليفورنيا

09:15 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بكاليفورنيا

مقتل 4 وإصابة آخرين في إطلاق نار بكاليفورنيا

القاهرة- (مصراوي):

قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا، أمس الأحد، حسب ما أعلنته الشرطة.

واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجلوس، وأطلقا النار.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 أشخاص قتلوا، ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.

وقال دولي إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.​

إطلاق نار مباراة كرة قدم كاليفورنيا لوس أنجلوس

الخبر التالى:

الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية في البلاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان