أردوغان لترامب: لا يمكننا التخلي عن "إس-400" الروسية

اسطنبول 14- (د ب ا)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لايمكن لبلاده التخلي عن منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وتتمنى التوافق حول موضوع مقاتلات "إف-35".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة الأناصول للأنباء التركية الرسمية.

وأوضح أردوغان: "قلنا للجانب الأمريكي إن بإمكاننا شراء منظومات الـ"باتريوت" ونرى أن مقترح إلغاء منظومة "إس- 400" بالكامل في هذا الإطار يعد مساسا في حقوقنا السيادية".

وحول مقاتلات "إف-35"، قال أردوغان: "أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات، ورأيت ترامب إيجابيًا وبنّاءً في مواقفه".

وأضاف: "لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكان برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى".

وتابع: "أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية".

وحول المنطقة الآمنة، قال أردوغان "إذا تلقينا موقفًا إيجابيًا من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيال المنطقة الآمنة في الشمال السوري، يمكننا في هذه الحالة أن نتخذ خطوة بشأنها".

كان الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا الشهر الماضي لوقف عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في الشمال السوري قد تضمن الإبقاء على السيطرة التركية على منطقة آمنة بين تل أبيض ورأس العين وبعمق 32 كيلومتر.