روسيا عن اتهام بشار لواشنطن بقتل رئيس "الخوذ البيضاء": هو الأقرب للواقع

روسيا - (أ ش أ)

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على تصريح الرئيس السوري، بشار الأسد، حول علاقة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بمقتل رئيس "الخوذ البيضاء" جيمس لي ميزيورييه.

وقالت إنها تود أن تجذب الانتباه إلى تصريحات بشار الأسد عن هذا الموضوع.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية -في بيان صحفي- "أعتقد، أنه لا يوجد شخص أقرب من الأسد من الأوضاع على الأرض ويفهمه أحسن منه".

وقال الرئيس السوري بشار الأسد -في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24" التلفزيونية- إن وكالات الاستخبارات الغربية بقيادة وكالة المخابرات الأمريكية المركزية متورطة بمقتل مؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" ، جيمس لي ميزيورييه، لافتا إلى أنه كان يعرف "أسرارا مهمة".

يذكر أن منظمة "الخوذ البيضاء" المعروفة على نطاق واسع والمدعومة من قبل الغرب، كانت قد أعلنت بأن هدفها هو إنقاذ المدنيين في مناطق الحرب، إلا أن السلطات السورية تتهمها بعلاقات مع المتطرفين والقيام بأنشطة دعائية معادية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، أنشطة "الخوذ البيض"، بأنها عنصر من عناصر حملة إعلامية لتشويه سمعة السلطات السورية، وعلى وجه الخصوص، ألقت باللوم عليهم في الاستفزاز، الذي أدى إلى قيام الغرب باتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية وضرب أهداف تابعة القوات الحكومية.