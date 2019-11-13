الحريري يطالب اللبنانيين بالحفاظ على حراكهم السلمي

بيروت - (د ب أ):

ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري اليوم الأربعاء كافة المواطنين في كل المناطق المحافظة على حراكهم السلمي.

وشدد الحريري على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين، منبهاً إلى مسؤولية الجميع، سلطة وقيادات ومؤسسات عسكرية وأمنية وتحركات شعبية، في حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات".

وأجرى الحريري اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعد متابعته مجريات الأحداث ليل أمس الثلاثاء، وطلب اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وتأمين سلامة المتظاهرين ، بحسب بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي اليوم .

ووفق البيان "تابع الحريري طوال الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من الفجر، مجريات الأحداث والتحركات الشعبية في العاصمة والضواحي وسائر المناطق اللبنانية، وأجرى لهذه الغاية اتصالين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان".

وحسب البيان، أجرى الحريري اتصالاً "برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معزياً بالشاب علاء أبو فخر عضو المجلس البلدي في الشويفات الذي قضى في الحادث المأساوي خلال التحرك الشعبي في منطقة خلدة".

ونوه الحريري بـ "الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه جنبلاط ودعوته إلى التهدئة وتجنب الانزلاق نحو الفوضى واعتبار الدولة الملاذ الذي لا غنى عنه".

وتواصلت الاحتجاجات لليوم الـ 28 على التوالي، وأغلق المحتجون الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط.

وكان رئيس الجمهورية قد دعا مساء أمس الثلاثاء المحتجين للعودة إلى بيوتهم، وأعلن عن تعذر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وأغلقت المصارف أبوابها اليوم كما أقفلت المدارس والجامعات.