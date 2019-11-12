إيران: نطبق الاجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق النووي

طهران- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن بلاده تطبق الاجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء عن ظريف قوله مخاطبا نظرائه الاوربيين: "عندما كنتم تماطلون فإن إيران أكملت آلية حل الخلافات، ونحن حاليا نطبق الاجراءات التعويضية المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وجاء رد ظريف في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على بيان لوزراء خارجية الدول الاوروبية، حيث أرفق رسالته التي بعثها بتاريخ السادس من تشرين ثان/نوفمبر 2018 إلى منسقة السياسة الخارجية الاوروبية فدريكا موجيريني.

وكتب ظريف: "إلى نظرائي في الاتحاد الاوروبي والدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، "أولا، التزمنا بتعهداتنا المنصوص عليها في الاتفاق النووي ماذا عنكم؟! أوضحوا لنا هل التزمتم ولو بتعهد واحد خلال 18 شهرا الماضية ؟".

وجاء في فقرة أخرى :"ثانيا، عندما كنتم تماطلون فإن إيران أكملت آلية رفع الخلافات، ونحن حاليا نطبق الاجراءات التعويضية المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي. يمكنكم العودة إلى رسالة السادس من نوفمبر 2018".