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    مصرع 15 وإصابة العشرات في تصادم قطارين ببنجلاديش

    06:18 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    مصرع 15 وإصابة العشرات في تصادم قطارين ببنجلاديش

    تصادم قطارين - أرشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات، صباح الثلاثاء، في تصادم قطارين سريعين في بنجلاديش.

    ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤولون إن قطارين سريعين اصطدما في شرق بنجلاديش، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا على الأقل.

    وقال شيمل كانتي داس، قائد الشرطة المحلية، إن التصادم وقع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عندما اقترب قطاران سريعان على نفس المسار من اتجاهين متعاكسين في حي براهمانباريا، وتبعد المنطقة 82 كيلومترًا شرق العاصمة دكا، مؤكدًا أن السلطات تحاول التأكد من عدد الجرحى.

    وقال مدير الحكومة المحلية، إن 40 جريحًا على الأقل يعالجون في المستشفيات، لكن وكالة يونايتد نيوز البنجلاديشية قالت إن عدد الجرحى سيكون أكثر من 100 جريح.

    حادث قطار بنجلاديش دكا

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