  • عاجل:الطريق لطوكيو.. مصر الأولمبي 1 - 1 غانا.. مصطفى محمد يتعادل من رأسية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    رئيس وزراء الأردن: لم نكن لنتخلى عن شبر واحد من أراضينا

    07:46 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    رئيس وزراء الأردن: لم نكن لنتخلى عن شبر واحد من أراضينا

    رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

    عمان - (أ ش أ)

    أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن الملك عبدالله الثاني، ومنذ أكثر من عام، كان شديد الوضوح فيما يتعلّق بإنهاء الملحقين الخاصّين، في اتفاقية السلام المتعلقين بمنطقتي الباقورة والغمر، مؤكدا "طال الأمد أم قصر، لم يكن الأردن ليتخلّى عن شبر واحد من أراضيه".

    وشدد رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، على أنه لم يكن هناك مجال للشكّ أو المراوغة أو المساومة أو المفاصلة في إنفاذ هذا القرار تجاه هاتين المنطقتين.

    وقال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "ما حدث اليوم هو استحقاق حقيقي نفخر به كأردنيين ونبارك للملك والشعب الأردني وكل مواطن يفتخر بأرضه".

    وشدد الرزاز على أن الأردن يتلاحم أرضا وشعباً وقيادةً حول قضاياه المصيريّة المحورية، مؤكدا أنه عندما تكون الإرادة موحّدة، كما نراها اليوم، لا يستطيع مهما كان ومهما كانت قوته أن يفرض إرادته علينا".

    يشار إلى أن الأردن وافق على تأجير هذه الأراضي لمزارعين إسرائيليين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عاما.

    وينص عقد الاستئجار على أنه في حال قرر أي طرف عدم تجديد عقد الإيجار، فعليه إبلاغ الطرف الثاني قبل سنة من انتهاء المدة القانونية للعقد، وهذا ما فعله الأردن.

    هذا المحتوى من

    عمر الرزاز الملك عبدالله الثاني مجلس الوزراء الأردني الأردن

    الخبر التالى:

    أنقرة طردته وأثينا ترفضه.. داعشي أمريكي عالق على الحدود التركية اليونانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان