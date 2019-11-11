  • عاجل:الطريق لطوكيو.. مصر الأولمبي 1 - 1 غانا.. مصطفى محمد يتعادل من رأسية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    أنقرة طردته وأثينا ترفضه.. داعشي أمريكي عالق على الحدود التركية اليونانية

    08:08 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    أنقرة طردته وأثينا ترفضه.. داعشي أمريكي عالق على الحدود التركية اليونانية

    تنظيم داعش - أرشيفية

    اسطنبول - (د ب أ)

    ذكرت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء اليوم الاثنين أن أحد مقاتلي تنظيم داعش الذي رحلته تركيا قد تقطعت به السبل في منطقة عازلة بين الحدود التركية واليونانية.

    وقد أظهرت الوكالة لقطات فيديو لرجل عالق على البوابات الحدودية للبلدين، مشيرة إلى أن هذا المقاتل يفترض بأنه أمريكي الجنسية وتم القبض عليه خلال الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

    وقد أعلنت تركيا اليوم ترحيل أول مقاتل أجنبي من تنظيم داعش وهو مواطن أمريكي.

    ووفقا للوكالة، فإن السلطات اليونانية لن تسمح للمشتبه بانتمائه لتنظيم داعش بدخوله أراضيها.

    وقد جرى نقل هذا المقاتل إلى نقطة تفتيش حدودية تركية في أدرنة، الواقعة شمال غرب تركيا.

    تنظيم داعش اسطنبول أنقرة اليونان تركيا

    الخبر التالى:

    بيان من "الخارجية الفلسطينية" بعد استشهاد عمر البدوي برصاص الاحتلال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان