أنقرة طردته وأثينا ترفضه.. داعشي أمريكي عالق على الحدود التركية اليونانية

اسطنبول - (د ب أ)

ذكرت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء اليوم الاثنين أن أحد مقاتلي تنظيم داعش الذي رحلته تركيا قد تقطعت به السبل في منطقة عازلة بين الحدود التركية واليونانية.

وقد أظهرت الوكالة لقطات فيديو لرجل عالق على البوابات الحدودية للبلدين، مشيرة إلى أن هذا المقاتل يفترض بأنه أمريكي الجنسية وتم القبض عليه خلال الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

وقد أعلنت تركيا اليوم ترحيل أول مقاتل أجنبي من تنظيم داعش وهو مواطن أمريكي.

ووفقا للوكالة، فإن السلطات اليونانية لن تسمح للمشتبه بانتمائه لتنظيم داعش بدخوله أراضيها.

وقد جرى نقل هذا المقاتل إلى نقطة تفتيش حدودية تركية في أدرنة، الواقعة شمال غرب تركيا.