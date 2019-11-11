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    حمدوك يزور الاتحاد الأوروبي.. وعلم السودان يرفرف في سماء بروكسل

    01:43 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    حمدوك يزور الاتحاد الأوروبي.. وعلم السودان يرفرف في سماء بروكسل

    الدكتور أحمد عبدالله حمدوك

    القاهرة- (مصراوي):

    رُفِع علم جمهورية السودان أمام مباني مقرات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، فور وصول رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في زيارته الرسمية للمشاركة بإجتماع وزراء الخارجية بالإتحاد الأوروبي، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).

    واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية بتجمع السودانيين في بلجيكا، تيجاني إبراهيم، الخطوة أنها "تعبير قوي على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية السودانية برئاسة حمدوك"، واصفا الزيارة بالمهمة، مُشيرًا إلى أن أهميتها تنبع من أهمية الاتحاد الأوروبي للسودان.

    وأضاف في تصريحات لـ"سونا" أن السودانيين في الداخل والخارج ينتظرون الكثير من الحكومة في كسر العزلة والسلام ومعالجة الازمة الاقتصادية.

    ويلتقي حمدوك قادة مؤسسات الاتحاد و28 وزير خارجية أوروبي، لإطلاعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد، لاسيّما فيما يخص السلام، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي بالإشارة لجهود الحكومة في معالجة قضايا الاقتصاد، وذلك ضمن اجتماعات يُتوقع أن تشهد دعما كبيرا للسودان في المجالات السياسة والاقتصادية.

    كان حمدوك وصل والوفد المرافق له، أمس الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، استجابة لدعوة الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي بحضور مسؤل سوداني رفيع الاجتماع لأول مرة طيلة ٣٠ عاما، وفق موقع "تاسيتي نيوز" المحلي.

    عبدالله حمدوك السودان الاتحاد الأوروبي بروكسل

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