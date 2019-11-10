بالفيديو.. الأردن يرفع العلم فوق أرض الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل

القاهرة – (مصراوي):

رفع الجيش الأردني علم المملكة فوق أراضي الباقورة الأحد بعد إعلان العاهل الأردني انتهاء العمل رسميًا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض السيادة الكاملة على كل شبر فيها.

رفع الجيش الأردني، اليوم الأحد، علم البلاد على منطقة الباقورة؛ تأكيدًا على سيادة الأردن على المنطقة، وذلك بالتزامن مع إلقاء الملك عبدالله الثاني خطاب العرش في مجلس الأمة.

وتسلم الأردن، صباح اليوم، أراضي الباقورة والغمر بعد أن أنهى الملك العام الماضي نظامًا خاصًا سمح فيه الأردن لإسرائيل بالانتفاع من المنطقتين لمدة 25 عامًا، وفق اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في عام 1994.

وكان الجيش الإسرائيلي أغلق مساء السبت، البوابات المؤدية إلى منطقتي الباقورة والغمر؛ لوقف توافد المستوطنين إليهما تمهيدًا لتسليمهما إلى الأردن حسب ما أفادت مراسلة "المملكة".

وحاول البعض رفع العلم الإسرائيلي، فيما حاول غيرهم الدخول إلى منطقة الباقورة، لكنهم منعوا من هذا، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.